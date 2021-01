Раскрыты гонорары звезд "Секса в большом городе" за съемки в продолжении

Исполнительницы главных ролей сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон получат по миллиону долларов за каждый эпизод продолжения телешоу.

Гонорары актрис раскрыл Variety со ссылкой на источники. Отмечается, что сиквел будет состоять из десяти серий, таким образом каждая актриса заработает на проекте по десять миллионов долларов. Паркер, Никсон и Дэвис также выступили исполнительными продюсерами телешоу.

Продолжение получило название And Just Like That ("А затем"). Оно будет посвящено отношениям героинь оригинального сериала Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Шарлотты Йорк (Кристин Дэвис) и Миранды Хоббс (Синтия Никсон). Актриса Ким Кэтролл, исполнившая роль Саманты Джонс, не будет принимать участие в съемках.

Напомним, "Секс в большом городе" – американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов.

