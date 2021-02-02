Раскрыты главные секреты съемок сексуальных сцен в сериалах "Бриджертоны" и "Нормальные люди"

Координаторы, с которыми консультировались во время съемок сериалов "Бриджертоны" и "Нормальные люди" по поводу сексуальных сцен, рассказали, в чем успех снятия таких кадров.

Как оказалось, на съемках должны присутствовать несколько важных вещей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Так, по словам координаторов, они всегда следят за тем, чтобы актеры были полностью одеты в белье телесного цвета, а также у них должны присутствовать мятные конфеты, чтобы обеспечить свежее дыхание.

Кроме того, во время съемок интимных сцен должны быть грелки, чтобы согревать актеров между дублями.

Кадр из сериала "Бриджертоны" Daily Mail

Также всегда есть спрей с минеральной водой и глицерин, чтобы создать эффект капель пота. Координаторы отметили, что в их сумках присутствует белье без бретелек, которое прилипает к тазу актера, удерживая части тела на своих местах.

Кадр из сериала "Нормальные люди" Daily Mail

Напомним, что ранее сериал "Бриджертоны" стал самой популярной лентой Netflix, установив абсолютный рекорд просмотров для этого стримингового сервиса. Так, за первые 28 дней после премьеры его посмотрели более 82 миллионов зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда сериала "Бриджертоны" Фиби Дайневор рассказала, как снимались постельные сцены в ленте.