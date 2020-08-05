Режиссер Лилли Вачовски подтвердила фанатскую теорию о том, что трилогия "Матрица" посвящена трансгендерам и гендерной идентичности.

Так, подробностями она поделилась в интервью, опубликованном на YouTube-канале Netflix Film Club (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я рада, что люди говорят о фильмах "Матрица" через призму трансгендерности. Мне нравится, что эти ленты оказались близки транс-персонам, которые подходят ко мне и говорят о том, как эти фильмы спасли им жизнь... Это была наша изначальная концепция, но мир – я имею в виду кинокомпании – тогда еще не был готов к такому", –призналась Лилли.

Раскрыт тайный смысл трилогии "Матрица" (фото – Warner Bros/Village Roadshow Pictures)

"Матрица" – трилогия научно-фантастических фильмов, выходивших с 1999 по 2003 год. В ней рассказывается о борьбе выживших людей с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации. Трилогия собрала в мировом прокате 1,6 млрд долларов. Режиссерами выступили братья Лоуренс и Эндрю Вачовски, которые затем сменили пол и стали Ланой и Лилли Вачовски.

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