Известный режиссер рассказал, сколько украинцев смотрят патриотическое кино

Среди 700-тысячной аудитории украинских кинотеатров около 100 тысяч зрителей ходит на отечественные патриотические фильмы.

Такие данные озвучил в эфире ObozTV украинский режиссер Владимир Тихий, недавно презентовавший комедийный фильм о войне на Донбассе "Наші котики".

"Патриотично настроенная аудитория как правило очень предвзято относится к украинскому кино. Она понимает, что ее патриотичность используют, что это такая обязанность, что это больше похоже на какой-то подвиг, чем на развлечение. А аудитория, которой пофиг - украинское кино или нет - она довольно открытая и даже более демократичная в плане восприятия даже таких вещей как "Наші котики", - рассказал Тихий.

По словам режиссера, фильмы в Украине набирают до миллиона просмотров, а аудитория кинотеатров составляет 600-700 тыс. человек, которые могут даже несколько раз сходить на фильм.

"Есть люди, которые ходят, потому что это украинский фильм про войну или исторический украинский фильм, который касается определенной тематики, связанной с какими-то государственными историями... Их где-то около 100 тысяч - тех, которые пойдут на "Таємний щоденник Петлюри" или на "Черкаси". Они в этом чувствуют свою ответственность за культурное пространство, за поддержку собственного производства кино", - пояснил он.

"При этом я бы не сказал, что люди идут по патриотическим соображениям на "Скажене весілля" - они идут развлечься, идут увидеть звезд, которых они видят в телевизоре, уже в других амплуа", - уточнил Тихий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило распространение на территории страны фильма с участием президента Владимира Зеленского.

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