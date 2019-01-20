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Работал над ''Терминатором'' и ''Рембо'': в Венгрии скончался известный кинопродюсер

1.1тЧитать материал на украинском

В столице Венгрии Будапеште в воскресенье, 20 января, на 75-м году жизни скончался кинопродюсер Эндрю Джордж Вайна.

Об этом сообщает Венгерский национальный фонд кино. Известно, что мужчина умер в своем доме после продолжительной болезни

В последние годы Вайна был правительственным комиссаром, ответственным за стратегию сохранения и развития кинематографа Венгрии.

Новости
Умер известный украинский комик
Эндрю Джордж Вайна

Эндрю Джордж Вайна

commons.wikimedia.org

Среди прочих он продюсировал первые три фильма "Рэмбо", а также кинокартины "Терминатор 3: Восстание машин", "Терминатор: Да придет спаситель", "Красная жара", "Цвет ночи" и другие. Всего Вайна участвовал в производстве более 40 кинофильмов.

Продюсер родился в 1944 году в Будапеште. В возрасте 12 лет он эмигрировал в Канаду с помощью Красного Креста, позднее оказался в Лос-Анджелесе и учился в Калифорнийском университете. Там он начал работать на кафедре кинематографии, позже начал фотографический бизнес, затем основал компанию по изготовлению париков в Гонконге и управлял кинотеатром.

В 2015 году приобрел популярный канал TV2, владел двумя казино в Венгрии.

Эндрю Джордж Вайна

Эндрю Джордж Вайна

mnf.hu

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Москве умер актер, режиссер театра и кино, педагог Евгений Радомысленский. Он поставил около 80 спектаклей на сценах Москвы, Праги, Гаваны, Белграда. Выступал также режиссером кино.

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Место
ВенгрияБудапешт
Теги
смертькиноТерминатор
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