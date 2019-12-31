Пьяные бесы повеселились? Появилось неожиданное разъяснение сценария "Иронии судьбы"

Главный герой фильма "Ирония судьбы" Евгений Лукашин в начале кинокартины на самом деле меняется телом с бесом после того, как "корчит рожи" перед зеркалом.

Об этом кинокритик Саша Щипин написал в Facebook. По его словам, трагическим героям фильма можно посвящать целые исследования.

"Мало кто обращает внимание на сцену в фильме "Ирония судьбы", где Женя корчит рожи перед зеркалом. Между тем, именно ее можно считать ключевой для всего фильма: в этот момент главный герой, совсем недавно заявив: "К чёрту монастырь!", — меняется местами не просто со своим отражением, а с бесом, чья фамилия Лукашин прозрачно намекает на Лукавого", – выдвигает гипотезу критик.

По его версии, в дальнейшем Лукашин хватает в бане веник, "который может выступать и как вместилище злых духов, и как транспортное средство", и отправляется в Ленинград, подменив собой еще и Павлика. Это не последняя подмена в фильме, однако именно она выглядит особенно символичной: отправиться в бывший город Святого Петра вместо Павла, отмечает критик.

"Впрочем, нельзя быть до конца уверенным, что речь идет именно о Ленинграде: возможно, это лишь изнанка настоящего города, населённая шумными пьяными бесами. Адрес обоих домов расшифровывается просто: это не 3-я улица Строителей, а скорее улица строителей Третьего Храма, возвести который должен, как известно, Антихрист", – предполагает Щипин.

В своем сообщении эксперт также анализирует поведение Лукашина в течение всего фильма. По его словам, "в том, что Лукашин – бес, нет никаких сомнений".

"Он не просто кажется другим человеком, наглым, бесцеремонным и развязным, — он становится другим существом и даже о том, что должен носить очки, вспоминает лишь к середине второй серии. Лукашин врёт, провоцирует, соблазняет, а его явное отвращение к рыбе, символу Христа, только довершает картину. У Нади и Ипполита, надо отметить, очень правильные инстинкты: одна при первой же встрече пытается окропить беса водой, к сожалению, не святой, другой устраивает себе отряд крещения вместе с исповедью — но противостоять бесовскому натиску никто из них не в силах", – подчеркивает критик.

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