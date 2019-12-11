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11 декабря • обновлено в 21:31
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"Путин Хубло": на росТВ "забанили" нашумевшую сцену в "Слуге народа"

1.5т
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Российский развлекательный телеканал "ТНТ" для большинства регионов вырезал острую шутку о президенте РФ Владимире Путине.из первого эпизода сериала "Слуга народа".

Об этом сообщает издание "ВВС-Россия", прокомментировав ранее обнародованную информацию, что в некоторых регионах РФ сцену не стали цензурировать.

"Главный вопрос, который волновал поклонников сериала в России, – будет ли российское телевидение его цензурировать. Судя по первой серии, да. ВВС пока не удалось получить комментарий холдинга "Газпром-медиа", в состав которого входит канал ТНТ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии премьеры заявил, что Путин не смотрел сериал и вряд ли будет – у него нет времени", – сказано в сообщении.

"Путин Хубло"

"Путин Хубло"

Кадр из видео

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В конечном итоге, как стало известно, первую серию изначально показали в Москве, не вырезав сцену с Путиным, который носит "Хубло". Однако в других городах решили все же зацензурировать.

"Путин Хубло" в сериале "Слуга народа" – вырезанная сцена

Как сообщал OBOZREVATEL, сериал "Слуга народа" по итогам первого полугодия 2019 года вошел в число наиболее популярных в российских онлайн-кинотеатрах.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
российская пропаганда
Тег
Сериал Слуга Народа
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