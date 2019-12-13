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13 декабря • обновлено в 07:11
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"Путин Хубло": Мозговая оценила скандал со "Слугой народа" в России

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Украинский музыкальный продюсер Алена Мозговая назвала позитивным фактом то, что в эфире российского телеканала прозвучала фраза "Путин Хубло".

Так она прокомментировала OBOZREVATEL факт снятия с эфира телеканала "ТНТ" сериала "Слуга народа".

"Я вообще о россиянах не думаю. Они мне вообще не нужны и не интересны. Что у них там идет, что не идет. Это их государство. Пусть они что хотят, то и смотрят", – заметила продюсер.

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Она также призналась, что не является поклонницей этого сериала. "Я не видела ни одной серии "Слуги народа", точно так же, как и "Сватов". Я не целевая аудитория этих продуктов", – подчеркнула продюсер.

В то же время Мозговая сказала: "Если в российском эфире на всю страну прозвучала фраза "Путин Хубло", то я считаю это позитивным фактом".

Смотрите тематический фрагмент "Слуги народа", вызвавший ажиотаж в России:

Как писал OBOZREVATEL:

  • Российский развлекательный телеканал "ТНТ" не стал политически цензуровать сериал "Слуга народа" и оставил острую шутку о президенте РФ Владимире Путине. Главный герой в исполнении Владимира Зеленского упоминал фамилию Путина в сочетании с названием бренда часов "Hublot", созвучным с прозвищем главы Кремля.

  • 11 декабря в некоторых городах РФ, в том числе и в Москве, вышел неотредактированный первый эпизод, в котором была шутка – "Путин Хубло".

  • Позже "ТНТ" полностью снял с эфира популярный украинский сериал.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Алена Мозговая
Место
Россия
Теги
Сериал Слуга Народа Новости России
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