Путин готовит ответ HBO из-за сериала "Чернобыль": кого выставит виновным

Президент России Владимир Путин решил, что нужно сделать собственную версию мини-сериала "Чернобыль", где виновником будет агент ЦРУ.
По данным издания Maxim, российский пропагандистский телекананал НТВ уже по его приказу снимает ответ Западу.
"Похоже, что президенту Российской Федерации не очень понравился "Чернобыль" от HBO, который рассказывает о ядерной катастрофе в Украине в 1986 году, и поэтому хочет поставить точку над "i". Однако, российская версия поставить точку над "и" состоит в том, чтобы исказить факты и сделать виновником в катастрофе на АЭС – Соединенные Штаты через агента ЦРУ ", – говорится в материале.
Путин поручил снять собственный "Чернобыль"
Режиссер фильма Алексей Мурадов заявил, что за основу сюжета примут данные одной из теорий, согласно которой причиной взрыва на АЭС будто стали действия сотрудника ЦРУ.
"Американцы проникли на Чернобыльскую АЭС, и многие историки не отрицают, что в день взрыва агент спецслужб противника присутствовал на станции", – процитировал он ходовые тезисы пропагандистов Кремля.
В издании объяснили, что Россия таким образом доказывает отсутствие отличия от СССР. Кроме того, в материале напомнили, что Путин был офицером КГБ (сейчас ФСБ), когда взорвался реактор в Чернобыле. Поэтому нет оснований считать, что падение СССР сделало его менее осведомленным о том, как правительство может рассказывать свою правду.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первая серия сериала "Чернобыль" вышла 6 мая 2019 Далее эпизоды выходили по понедельникам - всего 5 серий.
В Украине в связи с популярностью заявили, что это может привлечь туристов со всего мира, что положительно повлияет на украинскую экономику.
Кроме того, сериал стал самым популярным на сайте IMDb, что является настоящим показателем качества.
Однако в России картину признали "фильмом о спасении шкур, а не душ" и уличили в многочисленных киноляпах и лжи.
В частности, ленту раскритиковали ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.
Позже появилось объяснение, почему Кремль так набросился на сериал HBO. Дело заключается в том, что он продемонстрировал цену лжи власти СССР, а теперь и России.
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