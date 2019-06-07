Путин готовит ответ HBO из-за сериала "Чернобыль": кого выставит виновным

Президент России Владимир Путин решил, что нужно сделать собственную версию мини-сериала "Чернобыль", где виновником будет агент ЦРУ.

По данным издания Maxim, российский пропагандистский телекананал НТВ уже по его приказу снимает ответ Западу.

"Похоже, что президенту Российской Федерации не очень понравился "Чернобыль" от HBO, который рассказывает о ядерной катастрофе в Украине в 1986 году, и поэтому хочет поставить точку над "i". Однако, российская версия поставить точку над "и" состоит в том, чтобы исказить факты и сделать виновником в катастрофе на АЭС – Соединенные Штаты через агента ЦРУ ", – говорится в материале.

Путин поручил снять собственный "Чернобыль"

Режиссер фильма Алексей Мурадов заявил, что за основу сюжета примут данные одной из теорий, согласно которой причиной взрыва на АЭС будто стали действия сотрудника ЦРУ.

"Американцы проникли на Чернобыльскую АЭС, и многие историки не отрицают, что в день взрыва агент спецслужб противника присутствовал на станции", – процитировал он ходовые тезисы пропагандистов Кремля.

В издании объяснили, что Россия таким образом доказывает отсутствие отличия от СССР. Кроме того, в материале напомнили, что Путин был офицером КГБ (сейчас ФСБ), когда взорвался реактор в Чернобыле. Поэтому нет оснований считать, что падение СССР сделало его менее осведомленным о том, как правительство может рассказывать свою правду.

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