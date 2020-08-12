Фильм "Мулан" стал не только одним из самых дорогих фильмов Disney. Его видели спасителем мирового кинопроката. Но, как и все с 2020 году, дела пошли не так, как хотели прокатчики.

Американская студия послала всех на три веселых буквы и решила запустить кино за 300 миллионов баксов на стриминговом сервисе Disney+. Конечно, это коснется только Европы, Северной Америки и Австралии с Новой Зеландией. Но некоторые уже успели показать себя!

Например, владелец небольшого кинотеатра в Париже Жерар Лемуан обиделся на Disney! Причем так сильно, что разгромил рекламный стенд фильма "Мулан" бейсбольной битой. Конечно же, он объяснил, что из-за гребанных америкосов его кинотеатр закроется. Но факт остается фактом — постер с мужественной китаянкой валялся на полу. Позор!

Слава Богу, Украине повезло больше. Украинцы увидят фильм о бесстрашном воине-девушке 10 сентября. А пока все ждут, предлагаем посмотреть боевик Джо Райта "Ханна. Совершенное оружие". Хрупкая на первый взгляд девушка — идеальный солдат. И она надерет задницу кому-угодно.

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