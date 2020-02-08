Провели за 15 минут, премию получал Чаплин: как проходила первая церемония "Оскар". Архивные фото и видео

Церемония награждения премией американской киноакадемии "Оскар" впервые в истории состоялась 16 мая 1929 года.

Примечательно, что мероприятие проводилось как обычный банкет на 250 человек и длилось 15 минут. Кто получил первые статуэтки, – расскажет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть архивные фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Первая церемония "Оскар" прошла в отеле "Рузвельт" oscars.org

Так, 16 мая 1929 года в голливудском отеле "Рузвельт" состоялась первая церемония вручения премии Американской академии киноискусства "Оскар". Сама академия была основана двумя годами ранее.

Название "Оскар" для обозначения наград еще не использовалось, но с первой же церемонии символом оценки заслуг в кинематографе стала позолоченная статуэтка высотой 30 см в виде рыцаря на бобине с кинопленкой.

Отель "Рузвельт" в Голливуде в 1929 году, где прошла первая церемония вручения "Оскар" GETTY IMAGES

Статуэтки вручали президент академии киноискусства сэр Дуглас Фербенкс и режиссер Сесил Демиль. Сама церемония длилась 15 минут, на ней присутствовало 250 человек. Билет стоил 5 долларов.

Номинированы были кинокартины, которые вышли на экраны в 1927-1928 годах. При этом актеры номинировались не за конкретный фильм, а за все картины, в которых они снялись за год.

Джозеф Фарнхем получает свой "Оскар" от ведущего Дугласа Фэрбенкса oscars.org

Единственный раз за всю историю "Оскара" в ходе церемонии в 1929 году вручались награды за лучшие титры к немой кинокартине и уникальное художественное исполнение.

Так, лучшими кинокартинами 1927-1929 годов были признаны два фильма "Восход солнца" и "Крылья".

Эмиль Яннингс и его "Оскар" 1929 лучшему актеру oscars.org

Первой лучшей актрисой в истории кинематографа стала Джанет Гейнор ("Седьмое небо"), актером – Эмиль Яннингс ("Последний приказ").

Джанет Гейнор получает "Оскар" oscars.org

Джанет Гейнор и "Оскар" 1929 лучшей актрисе oscars.org

Первый "Оскар" за лучшую режиссуру комедии был вручен Льюису Майлстоуну ("Два аравийских рыцаря").

Фрэнк Борзейги получил статуэтку за лучшую режиссуру драмы "Седьмое небо".

Фрэнк Борзейги и его "Оскар" за лучшую режиссуру драмы oscars.org

Фильм "Крылья" получил "Оскара" как лучшая кинокартина oscars.org

"Оскар" также получил сценарист Бен Хэтч (за лучший оригинальный сюжет в фильме "Подполье").

Льюис Майлстоун получил "Оскара" за лучшую режиссуру комедии ("Два аравийских рыцаря") oscars.org

Чарли Чаплин, актер, режиссер и продюсер ленты "Цирк", был удостоен премии "За выдающиеся достижения в кинематографе".

Такую же статуэтку получила компания Warner Brothers за звуковой фильм "Певец джаза".

Как ранее писал OBOZREVATEL, 19 января, в Лос-Анджелесе Гильдия киноактеров США вручила свою главную премию ленте "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун Хо.

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