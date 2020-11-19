"Продается дом с собакой": о чем сериал и где смотреть все серии онлайн

На телеканале СТБ состоялась премьера 4-серийной мелодрамы "Продается дом с

собакой".

Мелодрама рассказывает о жизни девушки, по имени Полина, которая сталкивается с жизненными трудностями и пытается разорвать череду неудач. OBOZREVATEL рассказывает, о чем сериал и где смотреть все серии онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сюжет сериала "Продается дом с собакой"

По сюжету главная героиня сериала, Полина, в один момент остается без возлюбленного,

работы и съемной квартиры. Это огорчает ее гораздо больше, чем известие о смерти отца, на которого она обижена с детства и с которым не общалась последние пять лет.

Антон Батырев в сериале "Продается дом с собакой". Пресс-служба СТБ

Полина едет в родной город, чтобы поскорее продать его дом, вернуться и снова завоевать свое место под солнцем в большом городе. Но именно в отцовском доме она осознает, как ошибалась насчет своей семьи.

Там же девушку ждет и судьбоносное знакомство с врачом-ветеринаром Валерием. Между ними начинают зарождаться чувства, однако пара не может разобраться, готова ли она к новой жизни.

Зоряна Марченко в сериале "Продается дом с собакой". Пресс-служба СТБ

Что известно о сериале "Продается дом с собакой"

Роли в сериале исполнили популярные украинские актеры. В главных ролях – Антон Батырев и Зоряна Марченко. Также в ленте сыграли: Миша Досенко, Юлия Врублевская, Людмила Загорская и другие.

Производство: Mamas Film Production

Режиссер-постановщик: Тарас Дударь

Оператор-постановщик: Костя Лобода

Авторы сценария: Леся Волошина, Андрей Левкин

По словам режиссера сериала Тараса Дударя, эта история стала для него очень личной.

"Для меня это история не только о любви, а и про дочь и отца. В связи с тем, что 31 августа ушел из жизни мой отец, это некое посвящение ему. В титрах этого не будет, но внутренне для меня это личная история. Сериал про родителей и детей, про недосказанное и недоговоренное, про недолюбленное", – высказался он.

"Продается дом с собакой": смотреть все серии онлайн

Сериал "Продается дом с собакой" транслировался на телеканале СТБ. После телевизионного показа все серии можно посмотреть на официальном сайте канала, или же с помощью сервиса Teleportal.

Также предлагаем ознакомиться с коротким содержанием каждой серии:

"Продается дом с собакой" 1 серия: смотреть онлайн

"Продается дом с собакой" 2 серия: смотреть онлайн

"Продается дом с собакой" 3 серия: смотреть онлайн

"Продается дом с собакой" 4 серия: смотреть онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, сериал "Сестра Рэтчед" (Ratched) по книге Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" стал самым популярным на стриминговой платформе Netflix среди оригинальных проектов, которые представили в 2020 году.