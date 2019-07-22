"Вторжение" Федора Бондарчука: смотреть онлайн, трейлеры, когда выйдет

Фильм "Притяжение" Федора Бондарчука оказался невероятно успешным, и это вдохновило режиссера на создание продолжения.

В следующем году зрителя ждет масштабный сиквел картины – фильм "Вторжение", который должен быть еще зрелищнее и круче. А пока немного информации о предстоящей премьере, создании фильма и актерском составе.

Когда выйдет фильм "Вторжение"?

В самом начале следующего года российских зрителей ждет весьма интересная премьера – выход сиквела нашумевшего в 2017 году фильма "Притяжение". Новинка будет называться "Вторжение" и появится в кинотеатрах уже 1 января 2020 года.

Первая часть картины Федора Бондарчука вышла в 2017 году и быстро достигла невероятного успеха у зрителей. При бюджете в 380 миллионов рублей картина собрала более миллиарда. Затраченный на неё бюджет полностью отбился еще до премьеры – за счет продажи прав на показ в другие страны. Создатели рассчитывают, что и сиквел будет пользоваться не меньшим успехом и соберет не менее 2 миллиардов рублей.

О чем будет продолжение "Притяжения"?

Первая часть фантастического блокбастера разворачивается в московском районе Чертанова, куда феерично эпически приземлился инопланетный корабль. Местные жители начали войну против пришельцев, и тем самым в картине было поставлены очень важные и острые социальные вопросы.

Сюжет новой картины хранится в строгой секретности и создатели стараются не распространяться о нем, максимально сохраняя интригу. Известно только, что действие будет разворачиваться спустя три года после событий из первой части. В центре сюжета – главная героиня Юлия Лебедева, жизнь которой перевернулась с ног на голову после встречи и знакомства с пришельцами. Её представление о вселенной сильно поменялось и к тому же она начала замечать за собой новые паранормальные способности...

Конечно же, во второй части тоже ожидается пришествие инопланетян. Как оно отразится на жизни главных героев и остальных жителей нашей планеты? Создатели обещают еще больше захватывающих сюжетных поворотов, зрелищных спецэффектов и экшна.

Кто снимает сиквел "Притяжения"?

В съемках "Вторжения" будет участвовать та же команда, что работала и над созданием "Притяжения". Продюсерами картины вновь выступят Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Антон Златопольский.

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В производстве участвуют кинокомпании Art Pictures Studio и "Водород", телеканал "Россия 1" и Национальная Медиа Группа. Также планируется привлечение китайских инвестиций – для этого съемки некоторых сцен будут проведены в Китае с местными актерами.

Режиссером, конечно же, стал Федор Бондарчук. Весь съемочный процесс проходит под его строгим надзором. В качестве второго режиссера выступит Олег Трофим – его дебютная работа "Лёд" собрала почти 26 миллионов долларов.

У фильма сменится оператор – если первую часть снимал Михаил Хасая, то над второй работает Владислав Опельянц. А вот сценаристы остались прежними – это Андрей Золотарев и Олег Маловичко.

Актерский состав "Вторжения"

Создатели поначалу старались держать в секрете не только сюжет, но и актерский состав сиквела. Тем не менее, точно известно, что в главных ролях продолжения будут участвовать те же самые актёры, что и в первой части.

Главную героиню – Юлю Лебедеву играет Ирина Старшенбаум. Актриса также снималась во многих российских фильмах и сериалах – "Ольга", "Шакал", "Учителя", ужастик "Черная вода" и военный "Т-34".

В роли бывшего бойфренда Юли выступил молодой и популярный российский актер Александр Петров, снимавшийся в сериал "Полицейский с Рублевки" и "Метод", а также фильмах "Т-34", "Гоголь".

Очаровательного инопланетятнина, в которого влюбилась героиня Ирины Старшенбаум, сыграл симпатяга Риналь Мухаметов. Он появится и во второй части картины. Он также снимался во многих российских фильмах.

В продолжении, скорее всего, появится и строгий отец Юли Лебедевой. Его роль исполняет известный российский актер Олег Меньшиков.

Федор Бондарчук умело добавляет интриги, сообщая, что в фильме, возможно, снимется звезда мирового масштаба. Имя известного актера или актрисы, конечно же, пока не раскрывается.

Как проходили съемки фильма "Притяжение 2"

Съемки сиквела стартовали летом 2018 года – к этому процессу готовились полтора года. В съемках участвовала не только основная команда, но и 20 студентов школы кино и телевидения Федора Бондарчука.

Съемочный процесс проходит в полной секретности. Известно, что на этот раз действие будет происходить не в районе Москвы, а за городом.

На данный момент съемки фильма уже закончены, но в фильме присутствует много компьютерной графики и спецэффектов, что требует большой дополнительной работы. Бюджет новой картины составил 650 миллионов рублей.

Трейлер фильма "Вторжение"

В мае 2019 года был выпущен первый трейлер сиквела "Притяжение 2" и даже тут создателям удалось максимально сохранить интригу. Тизер получился весьма загадочным – в нем показана главная героиня, а потом её могила и стоящий над ней безутешный отец. Не меньшее удивление вызывает Москва в руинах.

В общем, трейлер оставляет очень много вопросов и разжигает нешуточный интерес к тому, что же всё-таки произойдет во второй части? Создатели же обещают, что это будет масштабная и зрелищная картина, которая однозначно удивит зрителя мощными спецэффектами и захватывающим сюжетом.

Отзывы на фильм "Вторжение"

Картина еще не вышла в прокат, но уже вызвал негативную реакцию Первый трейлер cобрал на YouTube почти 3 тысячи дизлайков и лишь 1,5 тысячи лайков. Отзывы тоже в основном негативные.

"Ребята готовимся к кино эпопее века: Притяжение - Вторжение - Унижение - Жжение - Жироотложение - Изнеможение - Капиталовложение - Налогообложение - Обнажение - Перенапряжение. Федя, твори!", "Если не смотреть,то фильм нормальный!", "По лайкам сразу можно понять, что русский фильм, даже не глядя", "Бездарчук вернулся - бл*,только не это. Я уже почти забыл,про его существование.....", "Бэдкомидиан уже обдумывает сценарий своего видео", — написали в комментариях.

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