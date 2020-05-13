Притула назвал свой топ-5 украинских фильмов

Шоумен и ведущий Сергей Притула назвал пять своих любимых украинских фильмов. В его личный топ неожиданно попали фильмы "Штольня" и "Секс и ничего личного".

Об этом артист рассказал на своем Youtube-канале (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

На пятом месте у Притулы оказался триллер "Штольня".

"Фильм стал мемом, в те времена, но в мой рейтинг от попал не потому что он какой-то гениальны, а потому что это была первая украинская попытка сделать кальку с Голливуда", - говорит шоумен.

Скриншот из видео

Четвертым в топе Притулы является фильм "Секс и ничего личного", в котором он сам сыграл.

Скриншот из видео

Третье место у Притулы заняла лента Сергея Лозницы "Донбасс".

"Он показал все те события, ту "русскую весну" такой, какой она на самом деле и есть: жлобской, пьяной, садисткой", - отметил комик.

Скриншот из видео

На втором месте у Притулы оказался фильм "Племя".

Скриншот из видео

Первое место в рейтинге Притулы занял фильм "Зима в огне".

"Это фильм, который я периодически пересматриваю, чтобы рана, которая есть на сердце не заживала", - говорит шоумен.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2020 году фильм "Племя" установил рекорд по количеству просмотров на YouTube. Так, на канале VideoLаnd его просмотрели более 50 миллионов пользователей.

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