Пришла на красную дорожку с бутербродом: как выглядит самая младшая участница "Оскар-2020"

10-летняя актриса Джулия Баттерс ("Однажды...в Голливуде") стала самой младшей участницей премии "Оскар-2020".

Девочка пришла на премию в нежно-розовом платье. Она прославилась эпизодической ролью в картине Квентина Тарантино. Баттерс сыграла девочку-актрису, которая успокаивала плачущего героя Леонардо Ди Каприо.

Джулия Баттерс "Однажды...в Голливуде"

Также в Instagram опубликовали фотографию Баттерс, на которой видно, что девочка принесла с собой в сумочке бутерброд с индейкой.

Джулия родилась в 2009 году в Лос-Анджелесе. Ее отец работает аниматором на студии Disney. Девочка впервые появилась в кадре в два года Тогда она появилась в небольшом коммерческом ролике, а уже в 4 года появилась в эпизоде сериала "Мыслить как преступник".

На роль в "Однажды...в Голливуде" ее пригласил лично Тарантино, которому понравилась работа девочки в кадре.

Читайте все подробности о вручении премии "Оскар-2020" в текстовой трансляции на OBOZREVATEL.

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