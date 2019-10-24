Названы претенденты на Оскар-2019

Главными претендентами на премию "Оскар" за главную мужскую роль стали Леонардо ДиКаприо, Мэттью Райс, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс.

Студия Sony решила выдвинуть Леонардо Ди Каприо на "Оскар" за главную мужскую роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Брэда Питта — за роль второго плана, сообщает Indiewire.

Также Sony выдвинула на "Оскар" Мэттью Райса и Тома Хэнкса за фильм "Прекрасный день по соседству".

Мэттью Райс и Том Хэнкс "Прекрасный день по соседству"

Киностудия A24 предложила своих кандидатов: Роберта Паттинсона (за главную мужскую роль) и Уиллема Дэфо (за роль второго плана) в фильме "Маяк".

Роберт Паттинсон и Уиллем Дэфо "Маяк"

А стриминговая платформа Netflix выдвинула на премию актеров, сыгравших в картине "Два папы". Джонатан Прайс, ранее ни разу не номинировавшийся на "Оскар", может претендовать на награду за главную мужскую роль (папы римского Франциска). Энтони Хопкинс (папа римский Бенедикт) - за роль второго плана.

"Два папы" indiewire.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский фильм "Додому" режиссера Наримана Алиева попал в лонг-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм".

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