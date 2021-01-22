Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли

Премьеру нового фильма бондианы "Не время умирать" в очередной раз перенесли. Картина выйдет на экраны 8 октября 2021 года.

Об этом говорится на официальной странице франшизы в Twitter. Отметим, что фильм должен был выйти весной 2020 года, но из-за пандемии коронавируса дату премьерного показа сначала перенесли на ноябрь, а позднее на апрель 2021-го.

"Не время умирать" выйдет в прокат по всему миру 8 октября 2021 года", – говорится в описании аккаунта.

Премьеру "Не время умирать" снова перенесли Twitter-аккаунт James Bond

Новый фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде станет уже 25-м по счету и последней картиной бондианы для Дэниела Крэйга, исполнившего главную роль в пяти частях кинофраншизы о знаменитом агенте британской разведки. Режиссером "Не время умирать" выступил Кэри Фукунага.

Дэниел Крэйг в фильме о Джеймсе Бонде ajc.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская певица Билли Айлиш выпустила клип на песню No Time To Die, которая станет главным саундтреком фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".