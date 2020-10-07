Премьеру "Бэтмена" и еще трех фильмов перенесли из-за коронавируса

Американская кинокомпания Warner Brothers перенесла премьеру "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает издание Variety. По словам инсайдеров, изначально данная кинокартина должна была выйти на экраны 1 октября 2021 года. Однако теперь релиз фильма состоится 4 марта 2022 года.

Кадр из фильма "Бэтмен" moviemeter.nl

По той же причине были перенесены премьеры и других экранизаций комиксов. "Флэш" сместился с 3 июня на 4 ноября 2022 года, а сиквел "Шазама" – с 4 ноября 2022-го на 2 июня 2023 года.

Кадр из фильма "Флэш" se7en.w

Единственный супергеройский фильм, который перенесли на более ранний срок – это выход четвертой части "Матрицы" с Киану Ривзом, который был запланирован на 1 апреля 2022 года. Теперь поклонники фильма смогут увидеть его 22 декабря 2021 года.

Кадр из фильма "Матрица" shazoo.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Warner Bros официально назначила популярного актера, которого миллионы фанаток полюбили как Эдварда Каллена из "Сумерек", Роберта Паттинсона на роль Бэтмена. Позже стало известно, что съемки фильма были приостановлены, поскольку Паттинсон заразился коронавирусом.