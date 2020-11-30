Премьера сериала "Великі Вуйки. Вдома краще": где и когда смотреть онлайн

В понедельник, 30 ноября, в 20:45 на телеканале "1+1" состоится премьера второго сезона комедийного сериала "Великі Вуйки. Вдома краще".

Так, в нем зрители узнают уже любимых героев и увидят новых, роли которых, в частности, исполнят популярные звезды украинского шоу-бизнеса. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба "1+1" (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте до конца страницы).

В сериале "Великі Вуйки" гуцулы из одноименного села – Иван, Штефко, Бодя и Василий Микитюк – попадают в Киев и открывают для себя особенности жизни крупнейшего украинского мегаполиса. Чтобы добраться до Министра инфраструктуры Украины, для получения разрешения построить дорогу в свое село, они попадают в самые невероятные ситуации, и портят жизнь сыну одного из Вуйок и его девушке.

По сюжету второго сезона комедийной истории, после того, как гуцульская делегация добилась строительства в Великих Вуйках дороги, частный инвестор построил отель, и деревня вот-вот может стать европейским курортом. Также креативный продюсер и актер проекта Юрий Горбунов рассказал, что зрителям будет интересно наблюдать за развитием личных отношений героев.

"Неожиданно будут развиваться отношения Ирки и Штефка, каждый из которых имеет непростой характер. Но особенно зрителям придется поволноваться из-за будущего моего персонажа Ивана и его избранницы Галины. Они строят свою семью уже в Великих Вуйках, а столичной женщине Галине к простым сельским условиям нужно еще привыкнуть", – заявил он.

Кроме того, стало известно, что зрителей ждут пикантные сцены с участием Ивана в исполнении Юрия Горбунова и Галины, роль которой воплотила Надежда Мейхер.

Во втором сезона уже любимого зрителями комедийного сериала "Великі Вуйки" актерами стал целый ряд украинских звезд. Тина Кароль, Лидия Таран, Влад Яма, Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Екатерина Осадчая, DZIDZIO (Михаил Хома) и другие известные украинцы исполнят роли в новых сериях о приключениях гуцулов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Netflix состоялась премьера британского детектива "Энола Холмс" о 16-летнюю сестру Шерлока. По сюжету она разыскивает внезапно исчезнувшую мать, а старшие братья ей в этом никак не помогают и даже пытаются помешать.