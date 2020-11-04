Премьера сериала 'Ход королевы' вызвала обсуждение: в чем феномен

На Netflix состоялась долгожданная премьера семисерийного сериала "Ход королевы" (The Queenʼs Gambit). Экранизация романа "The Queenʼs Gambit" американского писателя Уолтера Тевиса о сироте из американской глубинки, сумевшей поразить гроссмейстеров со всего мира, уже покорила многих зрителей.

Роль угрюмого вундеркинда сыграла Аня Тейлор-Джой ("Сплит", "Ведьма", "Эмма"). Роман Уолтера Тевиса адаптировали для экрана соавтор "Логана" Скотт Фрэнк и соавтор "Кон-Тики" Аллан Скотт. Получился сериал в духе их фильмов – печальный, но вдохновляющий, пишет Медуза (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Действие неторопливого сериала начинается в середине 1950-х и продолжается до 1968 года. Девятилетняя Бет Хармон (Айла Джонстон) попадает в приют после автокатастрофы, в которой погибла ее мать, а сама она каким-то чудом уцелела. Пока остальные воспитанницы готовятся стать примерными дочками в приемных семьях, а затем – хорошими женами, Бет пропадает в подвале у мистера Шейбола (Билл Кэмп) – приютского завхоза, уважающего виски и шахматы.

Подростком Бет (со второй серии ее играет актриса-сенсация Аня Тейлор-Джой) внезапно попадает в семью к алкозависимой домохозяйке и невезучему коммивояжеру, которые давно надоели друг другу, а к приемному ребенку относятся скорее, как питомцу.

Однако, уже открывающая сцена сериала дает понять, как сложится история этой сироты: в 20 с небольшим Бет будет представлять США на международных турнирах и поставит мат латиноамериканским, европейским и советским мастерам. Омрачает эту сказку лишь одно обстоятельство: еще в приюте Бет пристрастилась к транквилизаторам. Препараты и помогли ей раскрыть свой дар, но эта сделка стоит слишком дорого.

У "Хода королевы" и его главной героини один характер: то стремительный, собранный и страстный, то – чаще – меланхоличный, растерянный и холодный. Как и Бет, сериал обладает какой-то таинственной и тревожной красотой, которую проще объяснить через другие сюжеты. Детство Бет напоминает о "Моей гениальной подруге" HBO. В сериале, спродюсированном Паоло Соррентино, две девочки взрослели в послевоенном Неаполе – сером для взрослых, но ярком для детей. В "Ходе" две подруги мечтают о бегстве из приюта. Прежде чем эта история превратится в трагедию вроде "Прерванной жизни" с Вайноной Райдер и Анджелиной Джоли, Бет попадет в "нормальную" семью – только чтобы убедиться, что норма – не для нее. Затем она отправится по шахматным турнирам по всей стране и всему миру – и сериал примется рассказывать о целой эпохе через одну судьбу с такими же магическими допущениями, как и в "Форресте Гампе".

Как и в "Королеве из Катве" (снятой сказочниками из "Диснея", но основанной на реальной драме африканской школьницы, ставшей гроссмейстером), страсть героини к шахматам позволяет трактовать историю как феминистскую. Бет взламывает закрытый мужской мир – и ставит мат тем, кто не видел в ней ровню. Она преодолевает сопротивление не только мужчин, но и женщин, которые предпочли бы, чтобы девочка и дальше сидела за задней партой.

Судьба уже взрослой героини, в самом начале сериала проснувшейся с кем-то неизвестным в парижском отеле, рифмуется с судьбами двух ее матерей. Родная, спасаясь от мужа и самой себя, закрыла глаза за рулем, надавила на газ и выехала на встречку. Приемная, дожидаясь супруга из вечных командировок, пристрастилась к таблеткам и выпивке. Одна отказывалась играть по правилам, другая следовала им слишком усердно. Бет учла ошибки обеих: законы шахматного мира она знает и уважает, но перед решающей партией не стесняется принять допинг.

Шахматы в этой истории вроде бы наглядная, а на деле совершенно непостижимая система координат, в которой сходятся вместе разум и чувства, мистика и наука. Автор оригинальной книги Уолтер Тевис начинает роман с цитаты из стихотворения "Водомерка" Уильяма Йейтса: "Как водомерка над гладью озер, скользит ее мысль над молчанием". В "Защите Лужина" Владимира Набокова герой видел шахматные нотации повсюду – и даже прыгая в окно, представлял огни в доме напротив доской, партию на которой он, увы, проиграл. Сериал тоже находит красивый образ, который раз за разом возвращается к героине: тени от деревьев на потолке в приюте превращаются в шахматные фигуры.

Еще одна ловкая цитата в "Ходе королевы" – пеплум Генри Костера "Плащаница" (1953), который смотрят в приютском киноклубе. Ричард Бертон играет в нем трибуна Марцелла Галлиона, командовавшего распятием Христа. Уже после казни римлянин выигрывает одежды Иисуса в кости. А потом становится христианином и не отрекается от новой веры даже тогда, когда Калигула грозит ему смертной казнью.

Пока весь приют дрожит от этой сцены, девятилетняя Бет взламывает аптечку с транквилизаторами. Фанатизм есть и в любви Бет к шахматам; а ее вера, которая преодолевает все, – это вера в себя. Бет тоже обретает что-то особенное и неземное, играя в эту игру. А поверженные в честных поединках мужчины к седьмому эпизоду превращаются в настоящих апостолов героини – и помогают ей одержать самую главную победу.

При этом сериал, как и настоящие шахматы, требует от зрителя максимальной концентрации. Для аудитории Netflix это привычный труд, но некоторые эпизоды все равно хочется сократить. Иногда сериал блистательно превращает сцены с шахматами в психологический триллер, даже не показывая доску. Но чаще буксует, медленно и дотошно проговаривая и так понятные вещи про времена, в которые жила Бет. Эти разъяснения кажутся неуместными и скучными, даже если допустить, что "Ход королевы" снят для подростков. Ведь основная мысль этого бунтарского сериала о взрослении такая: если и нужно читать детям хоть какие-то нотации, то они должны быть шахматными.

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