Премьера нового сезона сериала "Женский доктор": где смотреть все серии

В понедельник, 4 января, на телеканале "Украина" в 21:00 состоится премьера пятого сезона нашумевшего сериала "Женский доктор". Главные роли исполнили Петр Рыков и Дарья Егоркина.

Так, действие все так же разворачивается в стенах частной гинекологической клиники. Подробней о картине – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Сюжет сериала "Женский доктор"

Акушер-гинеколог Александр Родионов снова заступает на дежурство. В клинику придут новые сотрудники: коварный карьерист-инвестор Игорь Гордеев. Его планы – сломать Риту Андреевну, новую заведующую отделением репродуктологии.

Интрига сезона – Ольга Викторовна Ольховская. Она окажет большое влияние не только на работу клиники, но и на судьбу одного из главных героев.

Петр Рыков и Дарья Егоркина Пресс-служба канала "Украина"

В главных ролях появятся такие известные актеры как Дарья Легейда, Катерина Тышкевич, Павел Вишняков, Александра Булычева, Виталина Библив и многие другие.

Новые актеры в сериале "Женский доктор" Пресс-служба канала "Украина"

Интересные факты о киноленте

Для съемок было изготовлено 10 силиконовых кукол-младенцев.

На съемках первых серий были использованы 3 тысячи резиновых перчаток, одна тысяча медицинских масок, перелито 30 литров искусственной крови и 200 литров физраствора.

Для изготовления накладных животов понадобилось снять отпечаток живота беременной женщины.

В операционных кадрах используется настоящее медицинское оборудование.

Самому молодому актеру на момент съемки исполнилось 10 дней.

Кадр с "Женского доктора" Пресс-служба канала "Украина"

Пятый сезон сериала "Женский доктор" Пресс-служба канала "Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, в третьем сезоне украинского сериала "Крепостная" сыграет российская 25-летняя актриса Соня Присс. Она исполнит в киноленте роль главной героини – Кати Вербицкой.