Премьера фильма 'Казка старого мельника': в чем феномен киноленты

В четверг, 17 декабря, в кинотеатрах Украины выйдет долгожданный фильм "Казка старого мельника", режиссером которого является Александр Итыгилов. Картина снята по книге писателя Сергея Ухачевского.

В киноленте роли сыграли такие известные актеры как Анна Кошмал, Ада Роговцева, Ирма Витовская и многие другие. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте до конца страницы).

Эта история об Адаме, который возвращается с битвы и обнаруживает, что его родной город в плену черных сил – она пытается разрушить все хорошее, что есть на земле. Все, что олицетворяет добро, объединяется для борьбы со злом…

Стоит отметить, что сценарий был написан на основе украинского фольклора.

Фильм планировали выпустить еще в декабре 2015 года, но затем дата выхода была перенесена на 1 января 2016 года. Впоследствии премьера планировалась на 16 апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее снова перенесли на 17 декабря 2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря на Новом канале состоится премьера второго сезона нашумевшего сериала о проблемах подростков "Перші ластівки", который получил название "Перші ластівки. Zалежні".