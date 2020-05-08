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8 мая • обновлено в 10:44
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Андрей Рушковский
Андрей Рушковский
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Премьера: фильм "1945" изменит ваше представление о Второй мировой войне

2.5т

Коронавирус поглотил всё и в первую очередь наши мозги. Но все пройдет, как предупреждал царь Соломон. А живому обществу пристало глядеть в будущее и решать возникающие проблемы, благо их в данной ситуации навалится по горло. Но оглядываться в прошлое тоже не помешает. Все-таки опыт должен чему-то учить.

Нынче, накануне 75-летия Победы над гитлеровской коалицией во Второй мировой войне, такую возможность предоставляет украинский режиссер Игорь Кобрин со своим четырехсерийным фильмом "1945". Доверительный разговор со зрителем касается ужасов нацизма и жестокостей победителей, страданий людей и действий правителей, судеб тех, кто заказывал музыку, и тех, кто под эту музыку погибал.

Главное, что фильм заставляет думать. Предлагает зрителю объективный расклад творившегося на планете. В нем содержится обращение к людям поразмыслить о чудовищных последствиях их деятельности. Может, пора взяться за ум? Надежда, к сожалению, слишком мала. Но надежда умирает последней.

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Автор
Андрей Рушковский Андрей Рушковский
Тема
Вторая мировая война
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