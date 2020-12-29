"Предсказавший" пандемию фильм "Заражение" получит продолжение

Американский кинорежиссер Стивен Содерберг начал работу над сиквелом фильма "Заражение", вышедшем в 2011 году.

Так, по словам Содерберга, его новая картина будет "философским" продолжением "Заражения", которое затронет новые темы. Над проектом также работает сценарист оригинального фильма Скотт Бернс. Об этом сообщает издание The Playlist.

"У меня в разработке проект, совместный с Бернсом. Это своего рода философское продолжение "Заражения", но с другим контекстом. Мы уже какое‑то время обсуждаем со Скоттом, какой может быть следующая картина", – сказал режиссер. Он также объяснил, что, несмотря на сходство сюжетов, фильмы будут очень разными.

Фильм"Заражение" вышел в 2011 году. В ленте рассказывается о пандемии загадочного вируса, который стремительно распространяется по планете. К слову, девять лет назад картина не вызвала интереса у публики, однако в 2020 году стала одной из наиболее популярных: по мнению зрителей, создатели проекта предсказали пандемию COVID-19.

Главные роли в фильме исполнили американские актеры Мэтт Деймон, Лоренс Фишборн, Гвинет Пэлтроу, француженка Марион Котийяр и британцы Кейт Уинслет и Джуд Лоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кинокритики издания The New York Times опубликовали список самых лучших фильмов за 2020 год. Среди них оказались такие известные ленты, как "Американская утопия", "Борат-2", мультфильм "Душа" и многие другие.