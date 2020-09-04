Появится новая версия фильма "Крестный отец"

Ольга Веркалец Кино 12:44, 4.09.2020

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола сообщил, что решил выпустить новую версию фильма "Крестный отец 3".

Так, в картине будет другое начало и финал, новые сцены и музыкальные номера. Коппола отметил, что новая версия будет ближе к его авторскому видению, сообщает The Film Stage.

"С этими изменениями и восстановленными кадрами и звуком для меня это более подходящее завершение "Крестного отца" и "Крестного отца 2", – рассказал режиссер.

Фрэнсис Форд Коппола выпустит новую версию фильма "Крестный отец 3".
kino-teatr.ru

Фильм выйдет в ограниченный прокат в декабре 2020 года, а затем появится на стримингових сервисах. Напомним, третью часть "Крестного отца" выпустили в 1990 году. В центре сюжета – Майкл Корлеоне (исполнитель роли Аль Пачино), который стремится перейти в легальный бизнес.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве начались съемки триллера с элементами мистики "Эгрегор", в котором главные роли сыграют американский актер Омри Роуз и украинская актриса Елена Лавренюк.

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