Появился трейлер сериала-продолжения к "Молчанию ягнят": о чем кинолента

В сети появился трейлер сериала "Клариса", который является продолжением к нашумевшему фильму "Молчание ягнят". Премьера запланирована на 11 февраля 2021 года.

В главной роли снялась звезда "Милых обманщиц" и "Отважных" Ребекка Бридс. В первом сезоне будет 10 серий. Подробней о киноленте – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сюжет сериала "Клариса"

Спустя год агент Федерального бюро Кларисса Старлинг возвращается назад в столицу США – она планирует продолжить искать сексуальных маньяков и серийных убийц.

Ее храбрость бросает вызов самым ужасным и противным монстрам из мира людей.

Кадр из фильма "Молчание ягнят" Кино-Театр.РУ

Напомним, что в фильме "Молчание ягнят" психопат похищает и убивает молодых женщин. ФБР, уверенное в том, что все преступления совершены одним и тем же человеком, поручает агенту Клариссе Стерлинг встретиться с заключенным маньяком, который мог бы объяснить следствию психологические мотивы серийного убийцы и вывести на его след.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве психологически больных детей заставили массово смотреть "Молчание ягнят".