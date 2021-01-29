Появился трейлер к российскому фильму 'Чернобыль': в сети раскритиковали ленту

В сети показали трейлер к новому фильму "Чернобыль", который сняли в России. Премьера в кинотеатрах состоится 15 апреля.

Отмечается, что кинолента – эмоциональная история большой любви на фоне масштабных исторических событий, огромной человеческой драмы простого человека. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Алексей Карпушин – обычный пожарный в Припяти. Он врет, флиртует с девушками направо и налево, но вдруг впервые начинает строить планы длиннее, чем на выходные или отпуск – он влюбляется в Олю. В прошлом у них уже были отношения. Теперь у нее есть маленький сын Леша, но Алексей намерен никогда больше не повторять прежних ошибок: он признается Оле в своих чувствах и несмотря ни на что, они планируют переехать к морю, чтобы попробовать начать новую жизнь.

Авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту Алексея и жизни всех тех, кто ему дорог. Взрыв реактора грозит смертью не только тысячам людей, оказавшихся в зоне радиационного поражения. Алексей отправляется тушить пожар, а затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и тем самым предотвратить еще один мощный взрыв.

Так, в комментариях к трейлеру многие пользователи сети раскритиковали ленту. Зрители не понимают, зачем режиссер превратил громкую трагедию в любовную историю.

"А где атмосфера и история? Какой-то Голливуд. Это получается будет экшен и сопливая любовная линия? Что за музыка подобранна? Зачем делать из трагедии эпик?", "Можно и не смотреть фильм, все понятно", "Даже в фильм с названием "Чернобыль" они за каким-то х**ном засунули любовную линию", "Хотят повторить успех НВО? Чует мое сердце, опять какую-то шнягу сняли. От одной физиономии Козловского уже воротит", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что из второй серии культового сериала "Чернобыль" от HBO была вырезана важная сцена.