Появился трейлер к нашумевшей документальной ленте об Одри Хепберн: когда премьера фильма

В сети опубликовали трейлер к документальному фильму "Audrey" о британской актрисе и иконе стиля Одри Хепберн. Режиссером киноленты стала Хелена Коан.

Подробней о сюжете картины и когда состоится ее премьера – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, в фильме Одри Хепберн предстанет как на съемочной площадке, так и светских мероприятиях. Кроме того, появятся архивные видео актрисы, которые никто до этого не видел.

Также в киноленте покажут воспоминания близких людей Одри Хепберн: ее сына Феррера, бывшего креативного директора Givenchy Клэр Уэйт Келлер и директора по дизайну Tiffany&Co. Джон Лоринга.

"Фильм содержит откровенные интервью с теми, кто знал ее лучше всего. Кинолента оживляет поистине удивительную женщину, которая является свидетельством силы любви и прощения", – сообщила режиссер.

Стоит отметить, что в понедельник, 30 ноября, в Великобритании состоялась онлайн-премьера ленты. А в международный прокат она выйдет 8 февраля 2021 года.

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