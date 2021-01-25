Появился трейлер к фильму "Годзилла против Конга" с бюджетом около 200 млн долларов

София Ковнир Кино 09:41, 25.01.2021 Обновлено: 09:42, 25.01.2021

Студия Warner Bros. совместно с Legendary Pictures представила трейлер к нашумевшему блокбастеру "Годзилла против Конга", режиссером которого является Адам Вингард. Премьера запланирована на 26 марта.

Отметим, что бюджет фильма – около 200 миллионов долларов. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Что известно о фильме "Годзилла против Конга"

Это американо-японский фантастический боевик, который является четвертым фильмом Legendary в рамках МонстрВерса, четвертой лентой про Годзиллу снятой Голливудом.

Фильм снят к 30-летию студии Toho и до сих пор является самым коммерчески успешным японским фильмом о Годзилле.

Кадр из фильма "Годзилла против Конга"
BB.lv

Картина расскажет о противостоянии двух знаменитых монстров. В основу фильма ляжет некая экосистема гигантских суперсуществ – как классических, так и новых. Организация "Монарх", открывшая Годзиллу в 2014 году, развернет свою деятельность в разных направлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, стриминговый сервис Netflix выпустил первый сезон сериала "Клуб Винкс" с рейтингом 18+. Кинолента является адаптацией одноименного мультсериала о феях.

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