Появился трейлер к фильму 'Годзилла против Конга' с бюджетом около 200 млн долларов

Студия Warner Bros. совместно с Legendary Pictures представила трейлер к нашумевшему блокбастеру "Годзилла против Конга", режиссером которого является Адам Вингард. Премьера запланирована на 26 марта.

Отметим, что бюджет фильма – около 200 миллионов долларов. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Это американо-японский фантастический боевик, который является четвертым фильмом Legendary в рамках МонстрВерса, четвертой лентой про Годзиллу снятой Голливудом.

Фильм снят к 30-летию студии Toho и до сих пор является самым коммерчески успешным японским фильмом о Годзилле.

Картина расскажет о противостоянии двух знаменитых монстров. В основу фильма ляжет некая экосистема гигантских суперсуществ – как классических, так и новых. Организация "Монарх", открывшая Годзиллу в 2014 году, развернет свою деятельность в разных направлениях.

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