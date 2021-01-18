Появился трейлер хоррора "Страна чудес Вилли": о чем кинолента

В сети появился первый трейлер комедийного хоррора "Страна чудес Вилли", главную роль в котором сыграл Николас Кейдж.

Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале Movieclips Trailers. Премьера картины запланирована на 12 февраля 2021 года (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По сюжету, сотрудник парка развлечений по имени Вилли остается на рабочем месте ночью. Это решение имеет последствия: мужчине встречаются кошмарные персонажи. Веселые игрушки становятся адскими созданиями, которые преследуют героя и прочих случайных жертв. Если атакованные продержатся до утра, им удастся выжить.

К слову, "Страну чудес Вилли" снял режиссер Кевин Льюис по сценарию Дж.О.Парсонса. В фильме также снимались Эмили Тоста, Терейл Хилл, Бет Грант.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кинокомпания Warner Bros. опубликовала тизер-трейлер своих главных премьер 2021 года. Так, среди них "Годзилла против Конга", "Матрица 4", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", экранизации игры Mortal Kombat ("Смертельная битва") и другие.