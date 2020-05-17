Появился трейлер фильма о Евровидении от Netflix. Видео

Мария Дидык Кино 15:10, 17.05.2020 Обновлено: 16:22, 17.05.2020

В сети появился первый трейлер комедийного мюзикла "Евровидение: История огненной саги".

Главные роли в фильме сыграли Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс. Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале Netflix (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

В ленте также снимались Пирс Броснан, Дэн Стивенс, Деми Ловато и другие. По сюжету, два исландских певца отправляются на всемирно популярный песенный конкурс, чтобы завоевать победу и сердца фанатов.

Фильм снял Дэвид Добкин по сценарию Феррелла и Эндрю Стил. Изначально он должен был выйти в мае, во время самого "Евровидения", однако дату премьеры перенесли.

"Евровидение" выйдет на Netflix 26 июня.

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