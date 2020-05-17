Появился трейлер фильма о Евровидении от Netflix. Видео

В сети появился первый трейлер комедийного мюзикла "Евровидение: История огненной саги".

Главные роли в фильме сыграли Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс. Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале Netflix (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

В ленте также снимались Пирс Броснан, Дэн Стивенс, Деми Ловато и другие. По сюжету, два исландских певца отправляются на всемирно популярный песенный конкурс, чтобы завоевать победу и сердца фанатов.

Фильм снял Дэвид Добкин по сценарию Феррелла и Эндрю Стил. Изначально он должен был выйти в мае, во время самого "Евровидения", однако дату премьеры перенесли.

"Евровидение" выйдет на Netflix 26 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году должен был состояться в городе Роттердам (Нидерланды). Конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

По желанию стран-участниц, они могут отправить на музыкальные соревнования в 2021 году тех же представителей, что были выбраны для поездки в 2020-м, однако с новыми песнями.

Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. До 2021 года он остается действующим обладателем почетного статуса.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!