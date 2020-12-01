Появился тизер первого спецэпизода нашумевшего сериала "Эйфория": смотреть видео онлайн

В cети появился тизер первого из двух праздничных спецэпизодов популярного сериала HBO "Эйфория", который рассказываето проблемах современных подростков.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Euphoria. Отметим, что первый эпизод шоу получил название – Trouble Don't Last Always (Беда не может длиться вечно. – Ред.) и разворачивается после того, как главная героиня Ру расстается со своей девушкой Джулс. В этой серии Ру будет праздновать Рождество – и свое освобождение от наркотической зависимости (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Премьера первой из двух новых серий "Эйфории" состоится 6 декабря 2020 года на HBO Max. Подробности и дата премьеры второго эпизода пока не разглашаются.

Напомним, первый сезон "Эйфории" вышел летом 2019 года, и буквально через месяц был продлен на второй сезон. Это подростковая драма, которая рассказывает о проблемах современных 17-летних юношей и девушек. Рассказ ведется от лица Ру – 17-летней девушки, которая зависима от наркотиков. За роль Ру Зендая получила в этом году "Эмми" как лучшая драматическая актриса.

Два специальных эпизода станут своеобразным утешительным подарком для тех, кто ждал второй сезон в 2020 году. Его производство было отложено из-за COVID-19, и HBO сообщают, что съемки возобновятся в начале 2021 года.

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