Появился полный трейлер четвертого сезона сериала "Корона" с принцессой Дианой

Стриминговый портал Netflix презентовал официальный трейлер четвертого сезона сериала "Корона", который повествует о жизни британской королевской семьи.

Так, он будет состоять из десяти серий и выйдет 15 ноября. В новом сезоне события затронут период 1980-х – в нем появятся несколько новых персонажей, главные из которых Маргарет Тэтчер в исполнении Джиллиан Андерсон и принцесса Диана в исполнении Эммы Коррин (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В новом трейлере четвертого сезона можно увидеть напряженные встречи королевы Елизаветы и Маргарет Тэтчер в сложные для Британии времена, а также появление в семье нового члена – невесты принца Чарльза Дианы.

Кадр из четвертого сезона сериала "Корона" скриншот с видео

Кадр из четвертого сезона сериала "Корона" скриншот с видео

Также напомним, что к своим ролям вернутся уже знакомые поклонникам "Короны" Оливия Колман (Елизавета II), Хелена Бонэм Картер (принцесса Маргарет), Тобайс Мензис (принц Филипп) и Джош О’Коннор (принц Чарльз).

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