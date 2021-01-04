После заражения COVID-19 умерла звезда фильмов ужасов Барбара Шелли

София Ковнир Кино 18:02, 4.01.2021 Обновлено: 18:54, 4.01.2021

Британская актриса, звезда фильмов ужасов Барбара Шелли умерла в возрасте 88 лет. Причину ее смерти пока не называют.

Известно, что ранее знаменитость была госпитализирована с коронавирусом, а затем ее выписали и она находилась дома. О трагедии сообщил агент Шелли, передает издание The Hollywood Reporter.

Что известно о Барбаре Шелли

  • Британская телевизионная актриса родилась 15 августа 1933 года.

  • Известность Шелли принес ее знаменитый крик в фильме "Дракула", хотя в озвучивании фильма приняла участие другая актриса.

  • Звезда известна своими ролям в таких картинах, как "Доктор Кто", "Призрак кота", "Жители Ист-Энда", "Борджиа", и многих других.

  • Ее коллегами по съемочной площадке были Джон Пертви, Тимоти Далтон, Дебора Уотлинг и другие.

Звезда фильмов ужасов Барбара Шелли
Газета.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 41 года скончался солист финской англоязычной группы Children of Bodom Алекси Лайхо.

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