Порно со звездами Голливуда начали уничтожать: озвучена причина

Один из самых популярных gif-сервисов Gfycat удалил все изображения, сделанные из фрагментов порнороликов с интегрированными лицами голливудскимх актрис.

Об этом информирует Лента.ру, ссылаясь на The Verge.

Администрация сайта решила таким образом противостоять распространению поддельного контента в сети.

"Наше пользовательское соглашение позволяет удалять контент, который мы считаем нежелательным. Мы решили активно избавляться от него", — заявил представитель сервиса.

Серия роликов с "участием" знаменитостей в фильмах для взрослых стала популярной благодаря пользователю Reddit, который создал фейки с помощью общедоступного инструмента TensorFlow от Google, стоковых фото и роликов, опубликованных на YouTube.

Так, в подобных видео засветились многие звезды, среди которых Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Мэйси Уильямс, Тейлор Свифт и Галь Гадот.

Как писал "Обозреватель", любителей порно предупредили о негативных последствиях.