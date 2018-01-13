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Популярный украинский фильм подадут на премию "Оскар"

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Фильм о защитниках донецкого аэропорта "Киборги" собираются подать на кинопремию "Оскар" от Украины.

Об этом в эфире "5 канала" сказал актер и режиссер картины Ахтем Сеитаблаев.

"Мы будем подаваться. Посмотрим, как решат члены украинского оскаровского комитета", - заявил он.

Сеитаблаев отметил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса "А" очень ревностно относится к прокату ленты перед тем, как она попадает на фестиваль.

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"Киборги" уже посмотрели около 300 тысяч зрителей. Он вышел в прокат 7 декабря 2017 года. Кассовые сборы составили более 20 миллионов гривен.

Как сообщал "Обозреватель", ранее киевляне назвали самые лучшие новинки украинского кино за 2017 год.

Персона
Ахтем Сеитаблаев
Место
Украина
Объекты
Оскаркинокинофестиваль
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