Популярный украинский фильм подадут на премию "Оскар"

Фильм о защитниках донецкого аэропорта "Киборги" собираются подать на кинопремию "Оскар" от Украины.

Об этом в эфире "5 канала" сказал актер и режиссер картины Ахтем Сеитаблаев.

"Мы будем подаваться. Посмотрим, как решат члены украинского оскаровского комитета", - заявил он.

Сеитаблаев отметил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса "А" очень ревностно относится к прокату ленты перед тем, как она попадает на фестиваль.

"Киборги" уже посмотрели около 300 тысяч зрителей. Он вышел в прокат 7 декабря 2017 года. Кассовые сборы составили более 20 миллионов гривен.

Как сообщал "Обозреватель", ранее киевляне назвали самые лучшие новинки украинского кино за 2017 год.