День рождения стриптиза: топ-5 соблазнительных танцев

9 февраля во всех странах мира отмечают день рождения стриптиза. Праздник придумали в честь девушки Моны, которая первая осмелилась публично раздеться во время танца в 1893 году. Теперь стриптиз считается частью массовой культуры и эротическим искусством.

Так, во многих фильмах сексуальность для главной героини – превыше всего. OBOZREVATEL решил собрать подборку лучших кинолент о стриптизе, которые могут вам понравиться.

"Я знаю, кто убил меня"

В центре сюжета – история молодой женщины Обри Флеминг, которую похищает серийный убийца-садист. Сумевшая сбежать от мучителя, девушка приходит в сознание в больнице, начиная убеждать окружающих, что она не та, за кого её все принимают...

"Как по маслу"

История о девочке, удочеренной в маленьком городке на Среднем Западе, которая открывает в себе талант вырезания скульптур из сливочного масла. На ежегодном местном конкурсе ей придется посоперничать с амбициозной женщиной-стриптизершей, ранее не знавшей конкурентов в этом ремесле.

"Окись"

Отсидев 25 лет тюрьмы, одинокий постаревший вор Джек Доэни возвращается в Лос-Анджелес. Он болен раком и хочет перед смертью разыскать свою дочь Джонни, никогда не знавшую его. Одинокая Джонни работает у неряшливого Ларри "Бархата" в ночном клубе "Дикий Бархат" стриптизершей под псевдонимом "Скарлет". Там, в приватном "голубом зале", она зарабатывает себе деньги, которые тратит на уход за маленьким сыном, находящимся в больнице в коме…

"Танец-вспышка"

18-летняя Александра "Алекс" Оуэнс по вечерам подрабатывает танцовщицей, но мечтает стать балериной. Днем она сварщица на сталелитейном заводе в Питтсбурге, а вечером работает в баре Mawby’s. Она живет на переоборудованном складе со своим питбулем Грантом. Она знакома со знаменитой балериной Ханной Лонг – ее наставницей, и мечтает об учебе в престижной школе танцев Пенсильванской консерватории. Однако честная девушка не решается подать заявление на прием, так как не знает, что написать о предыдущем танцевальном опыте…

"Танец-вспышка" Киноафиша

"Роковая женщина"

Главная героиня, Лора Эш, участвуя в похищении драгоценностей, обманывает сообщников и бежит в Париж. Там она сталкивается с похожей на неё девушкой, которая совершает самоубийство. Лора решает воспользоваться этим и выдать погибшую за себя, а себя – за нее. Ей это удается, и спустя семь лет она возвращается в Париж под именем Лили Уоттс, уже в качестве супруги нового посла США во Франции. Однако ее прежние сообщники продолжают поиски украденных драгоценностей…

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