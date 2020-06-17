Популярное шоу оскандалилось из-за эпизода с Гитлером

Популярное британское шоу "Большой брат" на телеканале Е4 выпустил эпизод с участием комика Майкла Бэрримора в образе Адольфа Гитлера, что вызвало негодование у зрителей.

Программа "Большой брат: лучшие шоу в истории", посвященная 20-й годовщине с момента первого выпуска шоу, включала в себя нарезку эпизодов из разных передач, пишет The Independent.

Сюда попало и видео из четвертого сезона, в котором принимало участие несколько знаменитостей, среди которых помимо Бэрримора были также певец Пит Бернс, бывший баскетболист Деннис Родман и другие.

Звездам нужно было продемонстрировать способности, связанные с их профессиями, и Майкл Бэрримор решил сделать пародию на Адольфа Гитлера.

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После выхода юбилейной программы в эфир Twitter был полон гневными комментариями телезрителей.

"Бэримор, играющий Гитлера. Сумасшествие", – добавил пользователь @tomstevens17.

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"Мы не будем показывать моменты, которые могут быть плохо восприняты в 2020-м, говорили они. И теперь показывают Гитлера", – написал пользователь @grantgulczynski.

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