Получившая роль агента 007 темнокожая актриса пожаловалась на травлю

Темнокожая британская актриса Лашана Линч пожаловалась на травлю, которая последовала после того, как стало известно, что она сыграет агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде.

Так, по словам артистки, как только новость о ее участии в 25-м фильме бондианы "Не время умирать" просочилась в прессу, она была завалена гневными сообщениями в интернете. Лашана отметила, что ей пришлось перестать использовать соцсети, она также на неделю ограничила свой круг общения, видясь исключительно с родственниками, передает Harper's Bazaar.

"Любая другая темнокожая женщина на этой роли подверглась бы похожему, на нее бы также нападали. Мне просто нужно напоминать себе, что диалог происходит, и я часть чего-то революционного", – заявила Линч.

Напомним: согласно сюжету новой части шпионской саги, Джеймс Бонд временно прерывает службу и отправляется отдыхать на Ямайку. В это время MI6 присваивает звание агента 007 новому оперативнику, женщине по имени Наоми.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в октябре 1962 года впервые на экраны вышел первый фильм о суперагенте Джеймсе Бонде "Доктор Ноу", именно он дал старт знаменитой "бондиане". Актер Шон Коннери сыграл в нем главную роль.