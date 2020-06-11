Польская версия "Пятидесяти оттенков серого" стала самым популярным фильмом на Netflix: в чем ее особенность

Польский эротический фильм "365 дней" стал самым популярным на Netflix.

Картина появилась на платформе буквально 7 июня, но уже бьет рекорды по просмотрам, сообщает IndieWire.

Фильм-драма "365 дней" снят по роману писательницы Бланки Лапински. По сюжету, сицилийский мафиози похищает главную героиню и дает ей 365 дней, чтобы она в него влюбилась.

Кадр из фильма "365 дней" imdb.com

Однако популярность фильму, который уже успели назвать польской версией "Пятидесяти оттенков серого", принесли вовсе не сюжет или эротические эпизоды, а челендж, запущенный в социальной сети TikTok. Его смысл в том, чтобы выставить видео своей реакции на откровенные сцены из фильма. Хэштег #365Days появился на TikTok уже более 146 млн раз.

Кадр из фильма "365 дней" imdb.com

Тот факт, что Netflix засчитывает беспрерывный просмотр в 2 минуты, как полноценный просмотр фильма, сыграл на руку двухчасовой польской картине. Участники челенджа долго на просмотре не задерживаются, а лишь выискивают нужный эпизод. Что же касается рейтинга и отзывов, то у фильма они довольно низкие.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о новом флешмобе в "Твиттере", участники которого бросают куски сыра на лицо своим детям и снимают это на камеру.

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