Главная Новости
11 июня • обновлено в 20:26
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

Польская версия "Пятидесяти оттенков серого" стала самым популярным фильмом на Netflix: в чем ее особенность

2.3т
Читать материал на украинском

Польский эротический фильм "365 дней" стал самым популярным на Netflix.

Картина появилась на платформе буквально 7 июня, но уже бьет рекорды по просмотрам, сообщает IndieWire.

Фильм-драма "365 дней" снят по роману писательницы Бланки Лапински. По сюжету, сицилийский мафиози похищает главную героиню и дает ей 365 дней, чтобы она в него влюбилась.

Кадр из фильма "365 дней"

Кадр из фильма "365 дней"

imdb.com

Однако популярность фильму, который уже успели назвать польской версией "Пятидесяти оттенков серого", принесли вовсе не сюжет или эротические эпизоды, а челендж, запущенный в социальной сети TikTok. Его смысл в том, чтобы выставить видео своей реакции на откровенные сцены из фильма. Хэштег #365Days появился на TikTok уже более 146 млн раз.

Кадр из фильма "365 дней"

Кадр из фильма "365 дней"

imdb.com

Тот факт, что Netflix засчитывает беспрерывный просмотр в 2 минуты, как полноценный просмотр фильма, сыграл на руку двухчасовой польской картине. Участники челенджа долго на просмотре не задерживаются, а лишь выискивают нужный эпизод. Что же касается рейтинга и отзывов, то у фильма они довольно низкие.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о новом флешмобе в "Твиттере", участники которого бросают куски сыра на лицо своим детям и снимают это на камеру.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Кино

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,4 млн человек, погибли – больше 416 тысяч.

  • Шмыгаль назвал условие ужесточения карантина в Украине.

  • Инфекционист предупредил о резком росте количества больных COVID-19 в Украине и дал прогноз на июнь.

  • Назван главный способ передачи коронавируса – на него приходится 90% случаев.

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги