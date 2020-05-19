"Поймать Кайдаша": где находятся украинские села из сериала

В марте этого года украинских зрителей покорил колоритный сериал "Поймать Кайдаша", снятый по сюжету знаменитой повести Ивана Нечуй-Левицкого.

Съемки сериала проходили в украинских селах, большинство из которых расположены в Киевской области. Где именно находятся главные места съемок "Поймать Кайдаша" – в метериале OBOZREVATEL.

Сериал "Поймать Кайдаша" stb.ua

Село Деревянная

Где: Обуховский район, 35 км от Киева

Здесь снимали главные сцены "Поймать Кайдаша". Так, к примеру, село можно увидеть на первых кадрах сериала, когда Омелько Кайдаш забирает сына после службы в армии. Тогда парень просит высадить его у озера, где он искупался. Эта локация находится на окраине села Деревянная.

Дом соседки Таньки также можно найти в селе. А вот дом самих Кайдашей найти не удастся, ведь двор, сарай и гараж-мастерская – всего лишь декорации.

Где снимали "Поймать Кайдаша" stb.ua

Где снимали "Поймать Кайдаша" stb.ua

Село Халепье

Где: Обуховский район, Киевская область

В 1 и 9 сериях герои посетили местный клуб, который как раз находится в селе Халепье. Также именно сюда Лаврентий принес книгу в библиотеку.

Где снимали "Поймать Кайдаша" stb.ua

Село Яцки

Где: Васильковский район, Киевская область

Во 2 серии "Поймать Кайдаша" Танька и баба Параска пасут коров возле живописного озера. Там же Карп и Мотря устраивают тайную встречу. Эти сцены были сняты в селе Яцки.

Где снимали "Поймать Кайдаша" stb.ua

Село Липовый Скиток

Где: Васильковский район, Киевская область

Неоднократно в сериале зрители могли увидеть голубую деревянную церковь: в ней крестила второго ребенка Таня, там Мотря поняла, что не может жить без Карпа, и там Омелько Кайдаш отмаливал свои грехи и общался с бабой Параской. Находится этот древний храм в селе Липовый Скиток.

Где снимали "Поймать Кайдаша" wikipedia.org

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сценаристка украинского сериала "Поймать Кайдаша" Наталья Ворожбит рассказала, почему актеры в ленте разговаривают на суржике.

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