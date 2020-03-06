"Экс-ББ", "Бабки" и другие: куда исчезли с экранов звезды 90-х

На сломе тысячелетий эти исполнители занимали большую часть телеэфира. Без их участия редко проходили популярные программы и гала-концерты.

Современные молодые люди вряд ли вспомнят звезд конца 1990-х – начала 2000-х, которые иногда еще записывают новые песни и изредка появляются на ТВ. Куда многие из них исчезли и как живут сейчас — в нашем материале.

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"Новые русские бабки"

Создателями этого комического дуэта в девяностых годах стали Сергей Чванов и Игорь Касилов. Сольные концерты "Новые русские бабки" дают, начиная с 1999 года.

В то время их можно было часто увидеть в "Кривом зеркале", "Смехопанораме" и многих других телешоу. Комический дуэт существует до сих пор, но его все реже и реже показывают по телевидению.

Верка Сердючка

В начале двухтысячных зажигательные песни Верки Сердючки звучали на всех массовых праздниках и свадьбах. В 2007 году Андрей Данилко отправился со своим коллективом на покорение "Евровидения", где завоевал второе место, а Верка Сердючка прославилась на всю Европу.

В 2018 году ходили слухи, что артисту надоел этот образ и он собирается его сменить, Сейчас Андрея уже не увидишь в роли Сердючки, в основном артист как эксперт, принимает участие в различных талант-шоу.

Sasha

В 1999 году девятнадцатилетняя певица познакомилась в Москве с продюсером Юрием Айзеншписом, который помог записать Sashe первый сольный альбом. Песню "Это просто дождь", с которой Саша стала знаменитой, крутили все радиостанции СНГ. Российские и зарубежные глянцевые журналы украшали свои обложки ее фотографиями.

Позже Саша перебралась в Лос-Анджелес, где сейчас работает над записью новых песен и пытается развивать свою международную музыкальную карьеру.

Ангина

Певицу Ангину зрители впервые увидели в популярном телешоу "Фабрика звезд 4". На всех дискотеках в то время звучали ее композиции "Кому какое дело" и "Болела", а также знаменитый медляк "Твоя девочка ушла". В конце 2004 г. певица выпустила свою первую пластинку, появилась еще в нескольких шоу и окончательно пропала с поля зрения.

Ангина – творческий псевдоним Надежды Игошиной. Известно, что в 2007 г. девушка решила окончить музыкальную карьеру, затем поступила в школу драмы Германа Сидакова, вышла замуж и родила ребенка. В 2017 г. бывшая Ангина окончила Щукинское театральное училище, а сейчас пробует себя в кино.

"Экс-ББ"

Комический коллектив "Экс-ББ" был образован в конце 80-х, но пик его популярности пришелся на начало 2000-х, когда группу постоянно показывали по телевидению.

Через четыре года после смерти лидера коллектива Вадима Сорокина у "Экс-ББ" возникли первые проблемы. Затем он развалился на две группы – "Нэкст-ББ" и "Экс-ББ-Гия", но удача им уже не улыбнулась. В 2012 году состоялось воссоединение старого состава "Экс-ББ", но судя по всему лучшие времена коллектива в прошлом.

Мария Киселева

Многие телезрители наверняка помнят трехкратную олимпийскую чемпионку Марию Киселеву, как ведущую"Слабого звена". Эту программу транслировал Первый канал росТВ. Харизматичная и жесткая девушка выгодно выделялась на фоне других телеведущих.

Позже Киселеву заинтересовала общественная деятельность и она стала реже появляться на ТВ. Однако в начале 2020 году она вернулась на экраны в обновленном "Слабом звене". Первую программу посмотрели более двух миллионов зрителей. Киселева ведет ее до сих пор.

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