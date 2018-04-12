Поддержавший террористов на Донбассе российский актер экстренно госпитализирован

Известный советский и российский актер Александр Панкратов-Черный госпитализирован в одну из больниц Москвы.

У него диагностировано серьезное заболевание, которое может привести к потере подвижности пальцев руки. При этой болезни сухожилия теряют эластичность и укорачиваются. При легкой форме заболевания больной человек не сможет до конца разогнуть пальцы рук, сообщает РЕН.ТВ.

По данным СМИ, это заболевание можно лечить и без операции, но врачи настаивают на хирургическом вмешательстве.

Напомним, Александр Панкратов-Черный сыграл десятки ролей в театре и кино, в том числе в таких картинах, как "Жестокий романс", "Зимний вечер в Гаграх", "Ширли-Мырли" и др.

Как сообщал "Обозреватель", Александр Панкратов-Черный приезжал со спектаклями на оккупированный Донбасс и открыто поддержал террористов "ЛДНР".