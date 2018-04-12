Поддержал террористов: звезду "Карточного домика" засекли в "ДНР"

Американский актер Питер фон Берг прибыл в оккупированный Донецк, где встретился с артистами Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра.

Во встрече также приняла участие театральная молодежь, сообщает подконтрольный оккупантам ресурс dnr-online.ru.

dnr-online.ru

"Я приехал по приглашению моего друга. Я родился за рубежом, но мои родители русского происхождения, поэтому я говорю на обоих языках, хотя впервые побывал в России в уже зрелом возрасте. В Донецке собираюсь пробыть до 15 апреля. Еще толком не успел познакомиться с городом, но уже видел места обстрелов", — отметил он.

Актер также добавил, что больше всего он любит играть в спектаклях, поставленных по пьесам Вильяма Шекспира.

Питер фон Берг снялся в следующих фильмах и сериалах: "Там за океаном", "Изгой", "Закон и порядок", "Карточный домик" и др.

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