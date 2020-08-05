Почему в СССР запрещали показ "Звездных войн": выяснилась причина

Полюбившийся зрителям фильм "Звездные войны: эпизод IV – Новая надежда" цензура Советского Союза окрестила "буржуазным" и "антисоветским".

Поэтому знаменитая трилогия Джорджа Лукаса в СССР вышла с опозданием на целых 13 лет. О том, почему так произошло и зачем на афишах фильма тогда рисовали ковбоев, пишет "Рамблер".

Отметим, что указанный эпизод "Звездных войн" весь мир увидел в 1977 году, однако в Советском Союзе его официальная премьера состоялась только в 1990-м. А все потому, что в образе Империи, с которой воюют повстанцы в картине Лукаса, критики увидели намек на СССР.

Киноафиша о показе "Звездных войн" в СССР, 1990 (dtf.ru)

И не удивительно, так как в то время в разгаре как раз шла "холодная война" между советскими странами и Западом. Так, создателей фильма обвиняли в том, что они сняли настоящий "киноужас", который призван только "убедить американского зрителя, который выходит из кинотеатра, что реальность не так уж и плоха".

Критики в СССР назвали фильм "киноужасом" (mirf.ru)

"При этом вряд ли кто-то из обличающих "Звездные войны" советских критиков на самом деле видел сам фильм. Очень уж странно выглядели описания деталей картины, совершенно не соответствующие тому, что в действительности было показано на экране. Разумеется, все эти разгромные статьи лишь подогрели интерес советских зрителей к фильму", – говорится в материале.

Фильм "Звездные войны: эпизод IV – Новая надежда" в СССР показали только в 1990 году (pikabu.ru)

В результате некоторым удалось увидеть картину раньше, чем ее показали на больших экранах: ведь на черном рынке иногда появлялись пиратские копии фильма. Уже со временем, в 1988 году в рамках фестиваля американского кино в двух столичных кинотеатрах показали "Звездные войны: Эпизод V – Империя наносит ответный удар". И только в 90-м советские зрители смогли по-настоящему оценить трилогию Джорджа Лукаса.

Афиша о показе "Звездных войн" на киноэкранах СССР (pikabu.ru)

"Правда, ожидание и реальность в данном случае не совсем совпали. И виноваты в этом были первые афиши фильма. Художники, которые трудились над изображениями, не видели картину, поэтому могли лишь полагаться на свое чутье. На афишах красовались ковбои, невесть как оказавшиеся в космосе и стрелявшие из странного оружия, а также изображались невероятные инопланетные существа", – подчеркивают авторы публикации, поясняя эту странность тем, что советским художникам тогда объяснили, якобы этот фильм – космический вестерн, действие которого происходит в космосе.

Афиша о показе "Звездных войн" в СССР (greekcomics.gr)

Как сообщал OBOZREVATEL, во времена СССР действовала жесткая цензура, которая в частности распространялась и на кинематограф, поэтому в Союзе запрещались к пересмотру многие фильмы – как западные, так и отечественные.