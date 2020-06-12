Знаменитая писательница Джоан Роулинг резко выразилась против нового движения – трансактивизма. Ей не понравилось то, что в последние годы возросло количество подростков, которые хотят изменить пол.

В своем Twitter она дала понять, что нет смысла бороться за права трансгендеров. Мол, это искажает юридическое определение пола, от которого в будущем планируют отказаться и заменить его словом "гендер". Ей больно смотреть на то, как 14-летние мальчики и девочки сомневаются, в правильном ли теле они родились. Более того, она считает, что женщина определяется биологическим полом, а не внутренними ощущениями человека.

Естественно, её твиты вызвали фурор и резонанс. Против неё ополчились актеры, режиссеры и фанаты серии книг и фильмов о Гарри Поттере. Киностудия Warner Bros. Заняла посредническую позицию, заступившись как за Роулинг, так и за трансгендеров. Сама же писательница через пару дней выложила историю о сексуальном насилии, которое пережила в 20 лет. Да, признание трепетное и душераздирающее, но немного не в тему. Движение MeToo обсуждают в соседнем треде.

А пока вся эта кутерьма развивается и бурлит, предлагаем посмотреть финальный фильм из серии о Мальчике, который выжил – "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2". Сможет ли юный волшебник одолеть Темного Лорда?

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