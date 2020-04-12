Победивший рак звезда "Универа" очень изменился: как выглядит 36-летний Андрей Гайдулян сейчас
Популярный российский актер, звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Андрей Гайдулян 12 апреля отмечает свой день рождения. Ему исполняется 36 лет.
Как известно, в 2015 году актеру диагностировали рак лимфомы и провели операцию, после которой Гайдулян стал постепенно возвращаться к нормальной жизни. О том, как он изменился после болезни и как выглядит сейчас, расскажет OBOZREVATEL.
В июле 2015 года Андрей Гайдулян узнал о диагнозе "лимфома Ходжкина". Кашель и припухлость на шее звезда "Универа" поначалу списывал на простуду, а слабость – на плотный график. Но позже у него резко затруднилось дыхание, появились проблемы с речью.
Гайдуляну потребовалось срочное медицинское вмешательство и он был госпитализирован в онкологический центр Блохина в Москве. Затем актер уехал лечиться в Германию.
После улучшения состояния, в феврале 2016 года Андрей Гайдулян вернулся в Москву.
Болезнь помешала планам актера жениться: в сентябре 2015 года должна была состояться его свадьба с его девушкой Дианой Очиловой.
В марте 2016 года пара рассталась, но в мае они возобновили отношения. 9 сентября 2016 года свадьба все же состоялась, а в 2017 году стало известно о расставании Гайдуляна и Очиловой.
Через три месяца после развода Андрей Гайдулян вышел в свет с 26-летней актрисой Александрой Велескевич.
Предлагаем увидеть, как Андрей Гайдулян выглядит сейчас:
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