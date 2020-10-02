По фильму "Джентльмены" Гая Ричи снимут сериал – СМИ

Компания Miramax намерена снять сериал по мотивам успешной криминальной комедии Гая Ричи "Джентльмены".

Об этом сообщает издание Deadline. По словам инсайдеров, Ричи выступит сценаристом и режиссером серий, а также станет продюсером вместе с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом, с которыми продюсировал оригинальный фильм. Актерский состав нового проекта пока не сообщается.

Отмечается, что изначально фильм "Джентльмены" и планировался как сериал, однако потом превратился в полнометражное произведение. В "Джентльменах" снялись Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг и другие. Картина вышла в прокат в 2019 году и набрала $115 млн при бюджете в $22 млн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, британский актер Роуэн Аткинсон, известный по роли "Мистера Бина", может появиться в шестом сезоне сериала "Острые козырьки", где сыграет роль Адольфа Гитлера.