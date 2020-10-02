По фильму "Джентльмены" Гая Ричи снимут сериал – СМИ

Юля Ухина
Юля Ухина
Кино
1,1 т.
Кадр из фильма 'Джентельмены'

Компания Miramax намерена снять сериал по мотивам успешной криминальной комедии Гая Ричи "Джентльмены".

Об этом сообщает издание Deadline. По словам инсайдеров, Ричи выступит сценаристом и режиссером серий, а также станет продюсером вместе с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом, с которыми продюсировал оригинальный фильм. Актерский состав нового проекта пока не сообщается.

Кадр из фильма "Джентльмены". kinopoisk.ru

Отмечается, что изначально фильм "Джентльмены" и планировался как сериал, однако потом превратился в полнометражное произведение. В "Джентльменах" снялись Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг и другие. Картина вышла в прокат в 2019 году и набрала $115 млн при бюджете в $22 млн.

Кадр из фильма "Джентльмены". Twitter The Gentlemen

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, британский актер Роуэн Аткинсон, известный по роли "Мистера Бина", может появиться в шестом сезоне сериала "Острые козырьки", где сыграет роль Адольфа Гитлера.